"Minx": HBO plant Serie zum ersten Pornomagazin für Frauen

Zeitgeist

"Wir haben uns von dem ersten Moment an in Ellens Pornomagazine und ihre humorvolle Vision verliebt. Wir wussten, dass wir einen mutigen Sender brauchen, um die Geschichte so ehrlich wie möglich erzählen zu können. Wir könnten nicht glücklicher sein, wieder mit HBO zusammenzuarbeiten, mit denen wir bereits 'Love Life' umgesetzt hatten", sagte der Produzent Paul Feig.

Die Idee, die Pornoindustrie aus der weiblichen Perspektive zu beleuchten, trifft den Zeitgeist und dürfte mit einem talentierten Cast für große Aufmerksamkeit sorgen. HBO hat sich bereits in "The Deuce" mit James Franco und Maggie Gyllenhaal der Pornoindustrie gewidmet. Die Drama-Serie fand bereits im Oktober 2019 ihr Ende und dürfte mit "Minx" nun eine thematische Nachfolgerin bekommen.

Es sind 10 Episoden zu je 30 Minuten geplant, wobei noch nicht klar ist, wann "Minx" erscheinen wird.