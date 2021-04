"The Misfits"-Trailer: Pierce Brosnan in Bond-Stimmung

Einbruch ins Gefängnis

Brosnan spielt Richard Pace, einen international tätigen Meisterdieb. Nach seiner Flucht aus einem Hochsicherheits-Gefängnis trifft er auf eine unkonventionelle Gruppe von Dieben, die sich selber "The Misfits" nennen. Gemeinsam wollen sie einen durchgeknallten Beutezug in echter Robin-Hood-Manier unternehmen und Gold-Barren aus dem am besten bewachten Gefängnis der Welt im Mittleren Osten stehlen. Dadurch würden sie auch einem globalen Terrorismus-Netzwerk einen schweren Schlag versetzen.