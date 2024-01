Pilotfolge von "Sex Education"-Regisseur

Laut "Deadline" wurde für den Serien-Reboot eine Pilotfolge in Auftrag gegeben. Als Regisseur wird Ben Taylor genannt, den man zum Beispiel durch seine Mitarbeit am Netflix-Erfolg "Sex Education" kennt. Als Autorenduo konnten Mickey Down und Konrad Key gewonnen werden, die auch hinter der HBO-Dramaserie "Industry" stecken. Doch die wichtige Frage, welche Hauptdarsteller:innen nun eigentlich vorgesehen sind, ist leider noch nicht zu beantworten.