Seine Rolle in "The Green Knight" scheint Dev Patel ("Slumdog Millionär", "David Copperfield") auf den Geschmack an Kampfhandlungen gebracht zu haben. Denn nun liefert er uns in seinem Regiedebüt, bei dem er auch selbst die Hauptrolle spielt und sich eine Affenmaske überstülpt, einen knallharten Actionthriller mit spektakulären Kampfszenen.

Dass es hier wirklich hart zur Sache geht, zeigt bereits der Trailer von "Monkey Man" überdeutlich.