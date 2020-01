Monty-Python-Star Terry Jones ist tot

In den 70er-Jahren stellten die Pythons mit ihrem anarchistischen Humor die Comedy-Welt auf den Kopf, danach gingen sie meist eigene Wege. Jahrzehntelang lernten Schüler Englisch mit ihren Kultfilmen. 2014 standen die älteren Herren zum letzten Mal zusammen auf der Bühne, allerdings ohne den inzwischen ebenfalls verstorbenen Graham Chapman. 2016 gab der am 1. Februar 1942 in Wales geborene Terry Jones dann bekannt, an einer Form von Demenz zu leiden, die zu fortschreitenden Sprachstörungen führe.

An der Universität in Oxford lernte Jones in den 60ern den anderen "netten" Python - Michael Palin - kennen, während sich das konkurrierende und provokativere Autorenteam Eric Idle, Graham Chapman und John Cleese in Cambridge zusammenfand; der Amerikaner Terry Gilliam stieß 1969 dazu. Im selben Jahr schafften sie den Durchbruch mit ihrer Nonsense-BBC-Serie " Monty Python's Flying Circus". Der Sender fand die Serie "fürchterlich geschmacklos". Dem Internetportal " Wales Online" sagte Jones später: "Nach jeder Folge von Monty Python's Flying Circus kauten wir an unseren Nägeln in der Hoffnung, dass es jemand witzig finden würde." Noch während der zweiten Serie habe John Cleeses Mutter ihm Anzeigen für Jobs als Supermarkt-Manager geschickt, die sie aus der Lokalzeitung ausgeschnitten hatte.