"Moon Knight": Darum ist die Darstellung von Mental Health so wichtig

Vor allem aber ist es ein Aspekt, der "Moon Knight" so besonders macht. Der der Serie eine Art von Wiedererkennungswert anhaften lässt, von der man noch lange sprechen wird. Und der viele, viele Menschen da draußen im tiefsten Inneren berühren (vielleicht gar mehr, als sie es ihnen lieb ist) und ihnen im besten Falle sogar helfen wird. Und der einmal mehr beweist, dass in Popkultur die gesellschaftliche Macht steckt, auf Tabuthemen aufmerksam und sie vor allem verständlich zu machen.

"Moon Knight" setzt sich nämlich intensiv mit dem Thema der mentalen Gesundheit auseinander. Das klang auch schon in den bisherigen MCU-Serien an (wie der Twitter-Kanal @eesfamily hervorragend analysiert): In "WandaVision" kämpft die Titelheldin gegen ihre Trauer an. Clint Barton in "Hawkeye" wird von massiven Schuldgefühlen verfolgt, Bucky Barnes in "The Falcon and the Winter Soldier" leidet unter einer Posttraumatischen Belastungsstörung und einem zerstörten Selbstbewusstsein. Und Lokis Narzissmus ist das Produkt von Kindheitstraumata.

"Moon Knight" aber stellt dieses Thema selbstbewusst in den Fokus, inmitten all der Action-, Grusel- und Mindfuck-Elemente, von denen die Serie zwar lebt, die sie aber nicht zum Leben erweckt. Denn die Seele, das Herz und der Verstand von "Moon Knight" sind genau das: Seele, Herz und Verstand. Aber sie sind gebrochen.