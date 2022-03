Moon Knights Kampf gegen den Werwolf

Diese Theorie ist hat gute Argumente für sich: Beide Figuren sind nachtaktiv und stehen im Zeichen des Mondes. Außerdem trifft der Marvel-Held in den Comics immer wieder auf einen bestimmten Werwolf, der im echten Leben Jack Russell heißt. Mehr sogar: Moon Knights Comic-Debüt fand 1975 in der Heft-Reihe "Werewolf By Night" statt. Der nächtliche Held im weißen Cape musste zu seinem Einstand also gegen dieses Horror-Wesen kämpfen.