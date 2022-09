Aller Anfang ist schwer

Wackernagel wird folglich auch in der fünften Staffel wieder im Mittelpunkt stehen, ebenfalls zurück sind unter anderem Sebastian Schwarz (38), Eva Bühnen (26) und Petra Kleinert (55). Mit ihrem neuen Leben im fiktiven Dörfchen Hengasch scheint sich Kommissarin Gabler noch immer nicht ganz arrangiert zu haben, wie aus der Inhaltsangabe für Staffel fünf hervorgeht.

Darin heißt es: "An seltsame Leichenfundorte wie Badewannen und Fischteiche hat sich Marie ja schon gewöhnt. Aber die Kolleginnen und Kollegen in der Wache sind ihr immer noch zu schwergängig: Polizeioberkommissar Heino Fuß (Schwarz) lässt es Marie immer wieder spüren, dass er doch gerne Dienststellenleiter geworden wäre. Und Kommissaranwärterin Jenny Dickel (Bühnen) ist durch den Wind, weil sie ungebetene Verehrer hat - und das kurz vor der Prüfung zu ihrer Reiterstaffel. [...] Wird Marie, die mitten im Scheidungsprozess steckt, wenigstens in ihrer privaten Beziehung mit Schweinebauer Gisbert ihren Frieden finden?"