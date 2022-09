"A Private Affair"-Trailer: Jean Reno in Krimiserie auf Amazon

Das ungewöhnliche Ermittler-Duo erinnert auf den ersten Blick an das Kult-Pärchen John Steed und Emma Peel aus "Mit Schirm, Charme und Melone". Ob Marina und Hector es verstehen, das Publikum mit einem Mix aus Action, Humor, Style und Chemie ebenfalls so sehr in den Bann zu ziehen wie Swinging-Sixties-AgentInnen, bleibt aber abzuwarten. Der Teaser lässt jedenfalls auf kurzweilige Unterhaltung mit sympathischen Stars hoffen.

"A Private Affair" umfasst acht Episoden und ist ab 16. September exklusiv auf Amazon Prime Video zu sehen.