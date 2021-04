Mozart-Serie als deutsch-österreichische Koproduktion geplant

Amadeus

Die Serie über das Musikgenie soll eine von mehreren deutsch-österreichischen Großprojekten werden und gründet auf der Zusammenarbeit beider Produktionsfirmen bei der Netflix Serie "Freud". "Wir wollen international produzieren und großartigen Geschichten, Namen, Charakteren und 'Marken‘ wie Mozart eine deutsch-österreichische Perspektive verleihen“, so Ambrosch.

In der Filmwelt ist Mozart vor allem durch Milos Formans Oscarprämierten Film "Amadeus" bekannt, in der vor allem die Obszönitäten des Musikers im Fokus stehen. Die geplante Serie legt seinen Fokus auf die politische Figur Mozart und soll dabei einen Einblick in die gesellschaftlichen Umbrüche am Ende des 18. Jahrhunderts geben.

Wann die Serie veröffentlicht wird, ist noch unklar, ein Starttermin in diesem Jahr ist jedoch ausgeschlossen.