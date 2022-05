"Mrs. Harris Goes To Paris"-Trailer: Haushaltshilfe im Dior-Kleid

Vielverfilmter Roman

Die Liebe zu einem Haute-Couture-Kleid hat bereits 1992 zu einem Fernsehfilm mit Angela Lansbury geführt und schon 1982 gab es eine deutsche "Mrs. Harris"-Fernsehserie mit Inge Meysel. Das ist auch nicht weiter verwunderlich, da die Romanvorlage von Paul Gallico aus dem Jahr 1958 stammt und zu den modernen Klassikern der Unterhaltungs-Literatur zählt.

In der Neuverfilmung sind neben Lesley Manville ("Der seidene Faden", "Maleficent") in der Titelrolle auch Isabelle Huppert ("Elle"), Jason Isaacs, Lambert Wilson ("The Matrix Resurrection") und Lucas Bravo ("Emily in Paris") zu sehen. Die Regie hat Anthony Fabian ("Louder Than Words") übernommen, um uns mit seinem Film auf herzerwärmende Weise deutlich vor Augen zu führen, dass es nie zu spät ist, seinen Träumen zu folgen.

"Mrs. Harris Goes To Paris" aka. "Mrs. Harris und ein Kleid von Dior" startet am 10. November in unseren Kinos