5,23 Billionen gestreamte Minuten weltweit können nicht irren: "Loki" rund um den titelgebenden Gott des Schabernacks ist die bis dato erfolgreichste und beliebteste Marvel-Serie. Anti-Held und Fan-Liebling Loki spielt in seinem ersten Solo-Abenteuer mit den Zeitströmen, findet eine ganz spezielle Liebe und leitet das Thema des Multiversums ein, was in Phase IV des MCU bekanntlich eine maßgebliche Rolle spielt. Eine tiefschürfende Charakterstudie, die von einer unbändigen Lust am Ausprobieren geprägt ist.

Hier geht's direkt zur Serie!