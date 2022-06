"Ms. Marvel": Wie viele Folgen gibt es und wann ist das Finale?

Mittels unkonventionellem Einsatz von animierten Szenen, rasantem Tempo und jugendlichem Witz richtet sich "Ms. Marvel" an ein deutlich jüngeres Publikum als die vorherigen MCU-Serien und ist so pfiffig, schlagkräftig und vital, gleichzeitig aber auch mitten in die Seele treffend, sodass sich die Serie wie eine wohlige Umarmung anfühlt.

Die SuperheldInnen-Szenen sind oft eher mittel zum Zweck, vielmehr geht es um Selbstfindung, Selbstachtung und den Respekt für die muslimische Kultur. Superkräfte als Metapher für die Reise zum erwachsenen Ich.