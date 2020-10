Nächste Marvel-Serie "Ms. Marvel" nimmt Gestalt an

Neue Marvel-Serien sind Teil des MCU

Diese Aufteilung hat sich geändert, seit Feige im Vorjahr zum Chief Creative Officer von Marvel Entertainment befördert wurde. Nun gibt Feige sowohl bei den Kinofilmen als auch bei den TV-Serien den Ton an. Die neuen TV-Serien für Disney+ spielen nun ganz offiziell im MCU. Wahrscheinlich noch in diesem Jahr wird "WandaVision" bei Disney+ erscheinen. Für das nächste Jahr sind "The Falcon and the Winter Soldier" und "Loki" geplant. Mit "She-Hulk", "Ms. Marvel" und "Hawkeye" ist wohl nicht vor 2022 zu rechnen.