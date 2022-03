"Ms. Marvel"-Trailer: Muslimische Teenager-Superheldin im MCU

Unterschiede zwischen Serie und Comics

In den Comics kann Ms. Marvel ganz nach Belieben die Größe jedes Körperteils ändern. Im Trailer fährt sie zumindest eine Riesenfaust aus, doch es könnte sein, dass in der Serie ihre Kräfte etwas anders dargestellt werden, da sie hier eher energetischer Natur zu sein scheinen. Außerdem gehen sie von einem geheimnisvollen Armband aus, während in der gezeichneten Version die Substanz Terrigen in Nebelform für die Erweckung der schlummernden Fähigkeiten gesorgt hat, da Kamala eigentlich ein Inhuman ist, also eine Person, deren Gene durch außerirdische Experimente an ihren Vorfahren vor langer Zeit verändert wurden.

In der Hauptrolle ist Iman Vellani als Kamala Khan aka. Ms. Marvel in ihrem Schauspieldebüt zu erleben. Zur Besetzung gehören außerdem Aramis Knight, Saagar Shaikh, Rish Shah, Zenobia Shroff und Mohan Kapur.

"Ms. Marvel" wird am 8. Juni auf Disney+ starten, wo dann jeweils im Wochentakt eine neue Folge der sechs Episoden veröffentlicht wird.