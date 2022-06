"MTV Movie & TV Awards": "Spider-Man" und "Euphoria" triumphieren

"Euphoria" war der große Sieger des Abends: In der Nacht von Sonntag auf Montag (6. Juni) wurden die "MTV Movie & TV Awards" verliehen. Insgesamt vier Popcorn-Trophäen konnte das Teen-Drama "Euphoria" abstauben. Die Sendung wurde zur "Besten Serie" gekürt, Zendaya (25) gewann die "Beste Darbietung in einer Serie", der "Beste Kampf" ging an die Figuren Cassie (Sydney Sweeney, 24) und Maddy (Alexa Demie, 31). Außerdem gewann "Euphoria" in der Kategorie "Here for the Hookup".