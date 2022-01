Sydney Sweeney forderte weniger Nacktszenen in "Euphoria"

Sweeneys Nacktszenen wurden rausgeschnitten

Wie Sweeney im Interview mit "The Independent" erklärte, sei sie sehr überrascht gewesen, als sie im vergangenen Jahr so gute Kritik für ihre Darstellung in der HBO-Serie "The White Lotus" erhalten hatte.

"Dank 'The White Lotus' haben Menschen meine harte Arbeit endlich wahrgenommen. Das ist etwas, was mich schon lange beschäftigt. Ich bin sehr stolz auf meine Darbietung in 'Euphoria'. Ich dachte, dass es eine gute Darstellung war. Aber niemand spricht darüber, weil ich nackt zu sehen war. Ich mache 'The White Lotus' und auf einmal beachten mich KritikerInnen. Leute lieben mich. (...) Da frage ich mich: 'Habt ihr das nicht in 'Euphoria' schon gesehen? Habt ihr das nicht in 'The Handmaid's Tale' bemerkt?'", so Sweeney.

Deshalb hätte sie in der zweiten Staffel mit Produzent Sam Levinson manche freizügige Szenen gar nicht erst gedreht oder von ihm rausschneiden lassen. "Sam ist so toll. Es gab Momente, in denen Cassie ohne Shirt zu sehen gewesen wäre, und ich habe zu Sam gesagt: 'Ich glaube wirklich nicht, dass das hier notwendig ist.'", verriet Sweeney über die Zusammenarbeit. Für Levinson seien ihre Entscheidungen in Ordnung gewesen – und Sweeneys Figur Cassie sei immerhin noch immer oft freizügig zu sehen.

Levinsons Offenheit für Sweeneys Einwände sei unter anderem ein Grund gewesen, weshalb sich die Schauspielerin am Set wohl gefühlt hatte, wenn es dann doch zu den vereinzelten Nacktszenen kam, wie sie hinzufügte.