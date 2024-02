So lief das Attentat an Lincoln ab

Zunächst eine kurze Zusammenfassung des Tatherganges: Am Abend des 14. Aprils 1865, wenige Tage vor der endgültigen Kapitulation der konföderierten Südstaaten-Armee – und somit vor Beendigung des Amerikanischen Bürgerkrieges – besuchte Präsident Abraham Lincoln mit seiner Frau und einem befreundeten Ehepaar die Aufführung einer Komödie im Ford Theater der Bundeshauptstadt Washington.

Während der Vorstellung stürmte der Schauspieler John Wilkes Booth, ein fanatischer Anhänger der Südstaaten, in die Präsidentenloge und schoss dem Staatsoberhaupt aus nächster Nähe mit einer Pistole in den Hinterkopf. Danach sprang er über die Brüstung auf die Bühne, brach sich ein Bein und konnte dennoch aus dem Theater entkommen.

Lincoln starb am nächsten Morgen, ohne noch einmal das Bewusstsein erlangt zu haben. Doch wie ging es für den Attentäter weiter? Genau darauf will die Produktion von Apple TV+ mit dem Originaltitel "Manhunt" Antworten geben. Die Serie stützt sich dabei auf das Sachbuch "Manhunt: The 12-Day Chase For Lincoln's Killer" des US-Historikers James L. Swanson.