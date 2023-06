Warum ist Trauma entspannend?

"Wenn deine Vorstellung von Entspannung vor dem Einschlafen darin besteht, drei Folgen von 'Law and Order' zu sehen, dann würde ich dich ermutigen, darüber nachzudenken: 'Warum ist Trauma für mich entspannend", sagte die Psychologin in der Podcastfolge. "Einige von uns sind in sehr stressigen Situationen aufgewachsen, sodass sie Ruhe und Frieden mit Langeweile verwechseln."