Wahre Geschichte schon bei Disney+

Drehbuch-Basis bildete die wahre Geschichte, die von John Bloom bereits als Roman „Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs“ aufbereitet wurde. Auch Disney+ ließ sich davon inspirieren und brachte erst kürzlich die Miniserie „Candy“ raus. Welche Serie die wahre Begebenheit wohl besser auf den Punkt bringt? Schwer zu sagen, denn auch "Candy" darf mit Jessica Biel in der Hauptrolle auf eine hochkarätige Besetzung blicken.

Wer einen direkten Vergleich angehen möchte, muss jedenfalls noch ein wenig auf "Love & Death" warten. Die Miniserie der "Mad Men"-MacherInnen startet am 27. April beim US-Streamingdienst HBO Max.