"Orphan Black"-Star Tatiana Maslany wird Marvel's "She-Hulk"

Marvel-Serie "WandaVision" kommt vielleicht noch dieses Jahr

"She-Hulk" befindet sich noch in einer frühen Entwicklungsphase. Mit einem Serienstart bei Disney+ ist daher nicht vor 2022 zu rechnen. Hingegen könnten Marvel-Fans vielleicht noch gegen Ende des Jahres 2020 mit der ersten Marvel-Serie "WandaVision" bei Disney+ beglückt werden. Denn wie bekannt wurde, scheint die Serie bei Disney+ immer noch auf den Programmplänen für 2020 auf, wenn auch ohne konkretes Startdatum. Ursprünglich sollte "The Falcon and the Winter Soldier" als erste Marvel-Serie erscheinen, doch die Coronavirus-Pandemie hat die Produktion verzögert. Nun wird mit der Serie ebenso wie mit "Loki" erst im Jahr 2021 gerechnet. Aber für "WandaVision" könnte sich vielleicht noch ein Start gegen Jahresende 2020 ausgehen.