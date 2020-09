Was der "WandaVision"-Trailer über die Zukunft der Marvel-Filme verrät

In der mysteriösen Frau innerhalb der Sitcom-Realität, die Vision darauf aufmerksam macht, dass er tot ist, meinen Fans hingegen die mächtige Marvel-Hexe Agatha Harkness zu erkennen. Sie könnte es geschafft haben in die realitätsverändernde Fantasiewelt von Scarlet Witch vorzudringen. Nun versucht sie dort Wanda und Vision einen Weg aus dem gefährlichen Dilemma zu weisen. In den Comics ist Agatha Harkness die Mentorin von Wanda, die ihr den Umgang und die Kontrolle ihrer magischen Kräfte lehrt.

Marvel-Mastermind Kevin Feige hat übrigens schon verraten, dass die Marvel-Serie "WandaVision" direkt zum Marvel-Kinofilm "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" führt, der am 24. März 2022 in die Kinos kommen soll. Auch das würde zur Theorie passen, dass eine wahnsinnige Scarlet Witch eine (oder mehrere?) Parallelwelten erschaffen wird.

Das Portal ScreenCrush hat die Fülle der Easter Eggs im Trailer von "WandaVision" eindrucksvoll in einem Youtube-Video (Englisch) zusammengefasst: