Will Netflix nun auch den Basis-Tarif abschaffen?

Kanada bald komplett ohne Basis-Abo

Da Netflix neue Modelle gerne in bestimmten Ländern austestet, ist vorerst in Kanada diese Regelung angelaufen. Das dortige Basis-Abo kostete umgerechnet acht Euro pro Monat, bot Zugang zu allen Filmen, Serien und Spielen in HD-Qualität und konnte maximal auf einem Gerät zur gleichen Zeit zum Streamen oder Downloaden genutzt werden.

Neue Nutzer:innen haben jetzt keine Möglichkeit mehr, sich für die Basis-Option zu entscheiden, aber auch für bestehende Kund:innen soll es in Kanada bald kein Basis-Abo mehr geben. Die Betroffenen können dann entweder für das Standard-Abo, das man auf zwei Geräten nutzen kann, umgerechnet 13 Euro monatlich zahlen oder für 5 Euro die Werbe-Variante wählen.

Letztere Option wird "Basis mit Werbung" genannt. Dabei kommt es pro Stunde zu Werbeunterbrechungen von insgesamt vier bis fünf Minuten. In Deutschland, Kanada, den USA, Großbritannien und acht weiteren Ländern wird diese Option bereits seit Herbst 2022 angeboten. Österreich bildet hier vorerst noch eine Ausnahme.