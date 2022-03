"Bridgerton"-Staffel 2: Diese 5 Fragen bleiben offen

Nun wissen wir also nach einer Binge-Watching-Session über das Wochenende hinweg, wie es in der "Bridgerton"-Welt mit all den Liebes- und sonstigen Wirren weitergeht, und ob es Anthony Bridgerton fertiggebracht hat, das Herz seiner angebeteten Kate Sharma (Simone Ashley) zu gewinnen.

Die vollmundigen Ankündigungen, in dieser Staffel noch mehr Sex-Szenen unterzubringen, haben sich allerdings nicht bewahrheitet.