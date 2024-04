Diese 6 Netflix-Serien starten noch 2024 in neue Staffeln

Mega-Streamer Netflix hat sich für die zweite Jahreshälfte viel vorgenommen. Beflügelt von den positiven Geschäftszahlen des ersten Quartals gab Co-CEO Ted Sarandos (59) am Donnerstag eine Programmvorschau auf die zweite Jahreshälfte 2024. Laut dem Magazin "The Hollywood Reporter" kündigte Sarandos die Fortsetzung zahlreicher Blockbuster-Serien wie "Squid Game" oder "The Night Agent" sowie mehrere Serienpremieren an.