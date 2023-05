Aufwühlend, grenzüberschreitend, abstoßend, aber auch verdammt spannend: Ryan Murphys "Dahmer – Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer" mit (einem grandiosen und preisgekrönten) Evan Peters in der Hauptrolle des berühmt-berüchtigten Serienkillers gehört zu den erfolgreichsten Serien der Netflix-Historie: "Dahmer" verbuchte in den ersten 60 Tagen mehr als eine Milliarde Streamingstunden, was bis heute nur drei weiteren Serien gelang.

Gleichzeitig stieß das True-Crime-Drama von Beginn an auf heftige Kritik: Zuschauer:innen werfen den Macher:innen (insbesondere Murphy) vor, er würde die Taten von Serienkiller Dahmer zu einem unterhaltsamen Teil der Popkultur erheben und vor allem aus dem Leid der Hinterbliebenen der Opfer Profit schlagen. Die Familien der von Dahmer Ermordeten kritisierten, dass sie vom Serienmogul nie im Vorfeld kontaktiert worden seien.