Neu bei Netflix im Januar 2021

NEUE SERIEN IM JANUAR 2021

1. Januar 2021

How To Get Away With Murder, Staffel 5

Monarca, Staffel 2

Deadwind, Staffel 2

Headspace: Eine Meditationsanleitung

Traumhaus-Makeover, Staffel 2

4. Januar 2021

Korean Porkbell Rhapsody

5. Januar 2021

Die Geschichte der Schimpfwörter

Nailed It! Mexico, Staffel 3

Gabby's Dollhouse

6. Januar 2021

Jenseits des Todes

8. Januar 2021

Lupin, Teil 1

Die härtesten Gefängnisse der Welt, Staffel 5

Geheime Welt Idhún, Teil 2

Pretend it's a City

Cobra Kai, Staffel 3

10. Januar 2021

Brooklyn Nine-Nine, Staffel 6

13. Januar 2021

Night Stalker: Auf der Jagd nach einem Serienmörder

15. Januar 2021

Das Klunkerimperium

Disenchantment, Teil 3

Carmen Sandiego, Staffel 4

19. Januar 2021

Hallo Ninja, Staffel 4

20. Januar 2021

Verwechselt

21. Januar 2021

Riverdale, Staffel 5

22. Januar 2021

Jurassic World: Neue Abenteuer, Staffel 2

Busted, Staffel 3

Fate: The Winx Saga

26. Januar 2021

Snowpiercer, Staffel 2

Go Dog Go

29. Januar 2021

We Are: The Brooklyn Saints

31. Januar 2021

Unheimliche Gegner

Im Januar, aber ohne konkreten Termin:

50 m²

Bonding, Staffel 2

The Netflix Afterparty