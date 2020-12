SERIEN-KALENDER: Diese Serien starten im Januar 2021

1. JANUAR 2021

MONARCA, Staffel 2 (Netflix): Mexikanische Netflix-Serie rund um die Intrigen in einer reichen Familie, die im Besitz eines Tequila-Konzerns ist. Ana María Carranza Dávila (Irene Azuela) kehrt nach langer Zeit in ihre Heimat zurück und will die Leitung des Familienunternehmens übernehmen, das in die Korruption und Gewalt in Mexiko verstrickt ist.

HOW TO GET AWAY WITH MURDER, Staffel 5 (Netflix): Die fünfte Staffel der Krimi-Serie ist nun bei Netflix zu sehen.