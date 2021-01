SERIEN-KALENDER: Diese Serien starten im Februar 2021

15. FEBRUAR

THE CREW, Staffel 1 (Netflix): In dieser Sitcom von Showrunner Jeff Lowell ("The Ranch", "Two and a Half Men") spielt Kevin James ("King of Queens") den Teamleiter eines fiktiven NASCAR-Rennstalls. Als die ambitionierte Catherine (Jillian Mueller), Tochter des Besitzers, die Führung übernimmt, muss er sein Team – und sich selbst – vor den Verbesserungsvorschlägen seiner neuen Chefin in Schutz nehmen. Das könnte lustig werden!