"Clarice": Teaser zur neuen "Das Schweigen der Lämmer"-Serie

Clarice Starling ist ein nicht ganz so klingender Name wie Hannibal Lecter, aber Fans von "Das Schweigen der Lämmer" (1991) ist sicherlich auch dieser Name in bester Erinnerung. In dem mehrfach Oscar-prämierten Meisterwerk von Regisseur Jonathan Demme auf Basis der Romane von Thomas Harris spielte Jodie Foster die Rolle der jungen FBI-Ermittlerin Clarice Sterling. Nachdem bereits eine erfolgreiche Spin-Off-Serie den Namen des kannibalischen Serienmörders "Hannibal" getragen hat, plant der US-Sender CBS nun auch einen Crime-Thriller im Serienformat mit dem Titel "Clarice".

Schon im Februar war bekannt geworden, dass Rebecca Breeds ("Pretty Little Liars", "The Originals") die Hauptrolle übernehmen wird. Nun ist auch der erste Teaser-Trailer da.