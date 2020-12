"Tribes of Europe"-Trailer: Deutsche SciFi als Netflix-Serie

Dank der umfangreichen Investitionen, die Netflix in Ländern in ganz Europa vornimmt, treten immer mehr vielversprechende Projekte zu Tage. Eines davon ist die deutsche SciFi-Serie "Tribes of Europe".

Ein erster Trailer vermittelt uns nun aufschlussreiche Eindrücke: Zu Beginn fühlt man sich durch einen Raumgleiter-Absturz direkt an "Star Wars" erinnert und es wird klar, dass hier nicht an Budget gespart wurde. Die Frage: "Wo ist mein Cube?" lässt dann hingegen wieder an die Jagd nach den Infinity Stones in "Avengers: Infinity War" denken.