Am 4. Mai feiern Sci-Fi-Fans wieder den "Star Wars"-Tag, in Anlehnung an den Spruch "May the force be with you" ("Möge die Macht mit dir sein") auch liebevoll "May, the 4th" genannt. Gerade erst hat Electronic Arts pünktlich zu dem inoffiziellen Feiertag sein neues Videospiel "Star Wars Jedi: Survivor" für PC, PS5 und Xbox Series X/S veröffentlicht.

Zahlreiche weitere Spiele aus der Welt der "Krieg der Sterne"-Saga sind zudem bereits geplant. Hier sind die Infos zum neuesten "Star Wars"-Game und ausgewählten, angekündigten Titeln, die in den kommenden Jahren erscheinen sollen.