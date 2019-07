Star Wars: 5 legendäre Spezies im "Star Wars"-Universum

Hutts sind eine unappetitliche, an riesige Schnecken erinnernde Spezies, die im " Star Wars"-Universum vor allem mit Korruption und kriminellen Organisationen in Verbindung gebracht werden. Wohl auch aufgrund des bekanntesten Vertreters: Jabba (the Hutt) war hinter Han Solo wegen seiner Schulden her. An ihn wurde Han Solo auch ausgeliefert als er am Ende von"Das Imperium schlägt zurück"in Karbon eingefroren wurde. Bis zu seiner Befreiung in"Die Rückkehr der Jedi-Ritter"hing Solo als Wanddekoration in Jabbas Palast.

Yoda's Spezies