Neue "Star Wars"-Serie von "Matrjoschka"-Schöpferin in Planung

In einer weit, weit entfernten Galaxie tut sich einiges, zumindest wenn es um Serien geht. Nach dem durchschlagenden Erfolg von "The Mandalorian" plant Disney+ offenbar weitere Realfilm-Serien im "Star Wars"-Universum. Eine davon beruht auf einer Idee der Showrunnerin und Autorin Leslye Headland, die eine der Schöpferinnen und Autorinnen der Netflix-Serie "Matrjoschka" ist. In einem Interview mit dem Youtube-Channel Fantastic Frankey plauderte Headland ein wenig aus dem Nähkästchen und lieferte eine Vorschau auf die geplante "Star Wars"-Serie.