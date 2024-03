Ultimative Cyberpunk-Welt

Als Showrunner wird Graham Roland ("Tom Clancy's Jack Ryan") tätig und übernimmt auch die Regie der ersten Episode. An Rolands Seite ist ebenfalls J. D. Dillard an dem Projekt beteiligt. Die beiden treten zugleich als Produzenten in Erscheinung und freuen sich auf die Herausforderungen: "Seit wir vor fast 10 Jahren Freunde geworden sind, haben wir nach etwas gesucht, bei dem wir uns zusammenschließen können, und diese Zusammenarbeit markiert die Verwirklichung eines Traums. 'Neuromancer' hat so viele Science-Fiction-Filme inspiriert, die danach folgten, und wir freuen uns darauf, das Fernsehpublikum in Gibsons ultimative 'Cyberpunk'-Welt zu entführen".

Insgesamt sind zehn Folgen geplant und da noch zwei weitere Romane auf die filmische Umsetzung warten, wären theoretisch auch mindestens ebenso viele Staffeln möglich.