Die 18 besten Cyberpunk-Filme aller Zeiten

10. In Time (2011)

Unterschätzte Sci-Fi-Action mit guten Cyberpunk-Elementen: Will (Justin Timberlake) gehört zur Unterschicht in einer Zukunft, in der zwar der Tod besiegt, aber Lebenszeit zur einzig gültigen Währung geworden ist. Im Alter von 25 Jahren hören die Menschen auf zu altern, müssen aber an ihrem 26. Geburtstag sterben, wenn sie nicht für mehr Lebenszeit arbeiten. Die in Luxuszonen lebenden Reichen haben Lebenszeit im Überfluss, während die Armen um jede Minute ihres Lebens hart arbeiten müssen. Als Will von einem Fremden ein Vermögen an Lebenszeit geschenkt bekommt, gerät er ins Visier der Zeitwächter. Sie sehen das System bedroht. Doch Will gibt sich nicht so schnell geschlagen.

"In Time" ist zurzeit bei Amazon Prime Video zu sehen.