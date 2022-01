Darum geht's in Staffel 5

Die vierte Staffel ist in den USA im September gestartet und bei uns in Originalsprache auf Amazon Prime Video zu sehen. In den neuesten Folgen stehen mit dem Erscheinen von Veronica Fuentes (Michelle Forbes) turbulente Zeiten für das Krankenhaus an und es deutet alles darauf hin, dass Max und Helen (Freema Agyeman) nach Großbritannien auswandern.

Wie es mit dem Krankenhaus New Amsterdam danach weitergehen könnte, ist ungewiss und dürfte wohl noch für einige spannende Wendungen in der Krankenhausserie sorgen.

Wann die fünfte Staffel von "New Amsterdam" bei uns zu sehen sein wird, ist nicht bekannt. Staffel Eins bis Vier sind auf Amazon Prime Video zu sehen.

Hier geht's direkt zur Serie.