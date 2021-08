"New Amsterdam" auf Netflix: So kommt ihr zu Staffel 2 und 3

Schon kurz nach ihrem Erscheinen auf Netflix wurde die Arztserie "New Amsterdam" zu einem Publikumshit. Im Fokus der Handlung steht Dr. Max Goodwin, der zum medizinischen Leiter eines New Yorker Krankenhauses befördert wird und mit den Herausforderungen seines anspruchsvollen Jobs zurechtkommen muss.

Das New Amsterdam Hospital befindet sich in einer finanziellen Notlage und es bedarf radikalen Veränderungen, um den Betrieb aufrecht zu erhalten. Im Zuge seiner Modernisierungspläne stößt Dr. Goodwin jedoch auf den Widerstand der alteingesessenen Belegschaft, die seine Führungsqualitäten in Frage stellen.

Obwohl bereits drei Staffeln zu "New Amsterdam" veröffentlicht wurden, hat Netflix nur die Erste im Sortiment. Es ist derzeit nicht geplant, dass der Streaming-Gigant Staffel Zwei und Drei auch veröffentlichen wird, weshalb Fans andere Wege suchen sollten, um das Schicksal des New Amsterdam weiterzuverfolgen.