"Sleepy Hollow" spielt im Jahr 1799, der New Yorker Ermittler Ichabod Crane (Johnny Depp) soll im unscheinbaren Städtchen Sleepy Hollow mysteriöse Todesfälle untersuchen.

Crane ist ein Mann des Verstandes und der Vernunft, er geht die Aufklärung der Verbrechen mit neuartigen kriminalistischen Methoden an. Als er auf den kopflosen Reiter trifft, scheint die Wissenschaft aber an ihre Grenzen zu stoßen ... Gothic-Ästhetik, jede Menge Nebel, Romantik, Horror, der in Mythen und Sagen verwurzelt ist, sowie kahle Bäume: Dieser Film wird dir in Null Komma Nix eine wohlige Gänsehaut bescheren.

"Sleepy Hollow" kannst du auf Amazon Prime kaufen. Hier geht's zum Film!