Zusammenarbeit mit Johnny Depp und Helena Bonham Carter

Ganze achtmal kooperierte Burton bislang mit Superstar Johnny Depp (60) - in Filmen wie "Charlie und die Schokoladenfabrik" (2005), "Sweeney Todd - Der teuflische Barbier aus der Fleet Street" (2007) oder "Dark Shadows" (2012). Seine ehemalige Lebenspartnerin Helena Bonham Carter (57), mit der Burton zwei Kinder hat, stand bisher siebenmal für den Meisterregisseur vor der Kamera.

Auch das Privatleben der beiden stellenweise so exzentrisch wirkenden Stars sorgte in der Boulevardpresse wiederholt für Aufsehen. Kennengelernt hatten sie sich am Set von Burtons "Planet der Affen"-Neuverfilmung (2001). Angeblich waren die ersten an Bonham Carter gerichteten Worte des Regisseurs: "Ich denke, du wärst ein toller Schimpanse."