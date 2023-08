"No One Will Save You": Scifi-Psychothriller auf Disney+

Kaitlyn Dever ist eine hervorragende Schauspielerin, die bald den Scifi-Psychothriller "No One Will Save You" auf Disney+ anführen und fast alleine stemmen wird. Mit ihrer großen emotionalen Bandbreite wird das der jungen Schauspielerin auch bestimmt gelingen:

Während sie in der Coming-of-Age-Komödie "Booksmart" und "Rosalinde" (einer freien "Romeo und Julia"-Adaption) mit einer unglaublichen Leichtigkeit verkörperte, verlieh sie ihren Figuren in der von der Opioid-Krise handelnden Miniserie "Dopesick" und der True-Crime-Serie "Unbelievable" eine berührende Tiefe, die die emotionale Tragik der Charaktere hervorhob.

Erfahrt hier alles über ihr neuestes Werk "No One Will Save You".