"Geistervilla": Neue Disney Gruselkomödie für Groß und Klein

Worum geht es in "Geistervilla"?

Einer der zufällig in diese Geisterjagd hineinstürzt ist, ist Ben. Früher entwickelte er Fotoobjektive, die Geister sichtbar machen sollten, doch seit dem Tod seiner Freundin, hat er seinen Glauben an das Übernatürliche und auch seine Lebensfreude verloren. Eigentlich wollte er durch diesen Auftrag nur etwas Geld verdienen, doch findet sich schon bald in einer existenziellen Krise wieder.

Als die Geisterjäger:innen auf das Geheimnis hinter dem Spuk kommen, setzen sie alles daran, die Gesitervilla in neuem Glanz erstrahlen zu lassen und geraten dabei heftig mit ihren untoten Feind:innen aneinander.