Dreh startet bereits im Februar in Ungarn

Regisseur James Vanderbilt hat dem Bericht zufolge auch das Drehbuch zu dem geplanten Film geschrieben. Es basiert demnach auf dem Buch "Der Nazi und der Psychiater" von Jack El-Hai (65). Vanderbilt sagte laut "Deadline" in einer Erklärung zu seinem neuen Projekt: "Was für eine absolute Ehre es ist, mit einer so enorm talentierten Gruppe von Schauspielern zusammenzuarbeiten." Er könne es "kaum erwarten, diese erstaunliche wahre Geschichte auf die Leinwand zu bringen". Die Dreharbeiten sollen im Februar 2024 in Ungarn beginnen.

Schon mehrmals wurden die Nürnberger Prozesse verfilmt. Im Jahr 2000 erschien beispielsweise "Nürnberg - Im Namen der Menschlichkeit" mit Alec Baldwin (65) als Chefankläger Robert H. Jackson und Brian Cox (77) als Hermann Göring. Im Film "Urteil von Nürnberg" von 1961 waren Spencer Tracy (1900-1967) und Burt Lancaster (1913-1994) dabei.