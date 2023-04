"Obsession": Worum könnte es in Staffel 2 gehen?

Achtung, Spoiler-Alarm!

Im Staffelfinale kommt Jay (Rish Shah) dahinter, dass die zwei wichtigsten Menschen in seinem Leben, sein Vater und seine Verlobte, eine Affäre miteinander haben. Als er nach seiner Entdeckung flüchtet, fällt er vom Balkon und stirbt. Daraufhin beendet Anna die Beziehung zu William, doch dessen Obession scheint damit nicht zu enden, da er die Wohnung, in denen sich die beiden stets getroffen haben, kaufen will.

Währenddessen scheint sich Anna in eine neue erotische Affäre zu stürzen - und das mit niemand anderem als ihrem Therapeuten. Das wird zumindest imihrem letzten Gespräch mit ihm angedeutet.

Das dürfte für Spannungen und Konflikte in einer potenziellen zweiten Staffel sorgen. William wird nicht von Anna loslassen und die Anziehungskraft zwischen ihr und dem Therapeuten wird sich mit Sicherheit noch zu etwas Explosivem entwickeln. Auch der Tod ihres Verlobten dürfte noch eine entscheidende Rolle spielen.