Netflix weiß halt, was zieht: Die neue Erotikserie "Obsession" rund um eine junge Frau, die sowohl in ihren sexy Verlobten als auch in dessen noch sexieren Daddy (der noch dazu auf ausgefallene Sexspielchen steht) verliebt ist, hält sich bereits seit Wochen in den Top 5 der internationalen (sowie auch heimischen) Netflix-Charts.

Nackte Tatsachen, das verführerische Spiel mit Tabus und das ein ganz groß geschriebener Guilty-Pleasure-Faktor machen "Obsession" zu einer Serie, bei der man weiß: Ein hoher intellektueller Anspruch wird hier an das Publikum nicht gestellt, aber was soll's, unterhaltsame sexy time ist immer noch die beste Art von Eskapismus, die man sich vorstellen kann.