Ab 20. Februar 2026 wird es wieder blutig in der ARD Mediathek: Die Erfolgsserie "Oderbruch" startet in die zweite Staffel. Knapp 13 Millionen Aufrufe konnte die erste Staffel seit ihrem Start vor zwei Jahren verbuchen. Nun wird in sechs neuen Episoden die Geschichte der Geschwister Maggie und Kai Kring weitererzählt, die das Oderbruch verlassen und sich auf eine Jagd quer durch Europa begeben. Das sind die wichtigsten Infos dazu.

Jäger und Gejagte - darum geht es in der zweiten Staffel "Oderbruch" Zwei Jahre sind seit den Morden im Oderbruch vergangen. Maggie und Kai Kring haben die Einöde im deutsch-polnischen Grenzgebiet verlassen und es sich zur Aufgabe gemacht, ihre eigene Art auszurotten. Quer durch Europa jagen die Geschwister ihresgleichen und töten einen nach dem anderen. Doch auch nach ihnen wird gesucht. Der Vampirorden Strigoi will nicht nur die Geschwister, sondern vor allem Maggies Tochter Vera - von beiden erhofft sich der Orden, sein Fortbestehen und das der Vampire sichern zu können. Auch der ehemalige Ermittler Stanislaw Zajak ist hinter Maggies Geheimnis gekommen und macht sich seinerseits auf die Suche.

Rückkehrer und Neuzugänge im Cast Karoline Schuch (44) und Julius Gause (21) sind erneut als Geschwisterpaar Maggie und Kai zu sehen. Auch Lucas Gregorowicz (49) schlüpft wieder in seine Rolle als Stanislaw Zajak. Mit Emily Kusche (24) und Sabin Tambrea (41) bekommt der Hauptcast hochkarätigen Zuwachs. In ihrer Rolle als Vera verkörpert Emily Kusche einen emotionalen Ankerpunkt als junge Frau, deren Leben sich mit dem Auftauchen ihrer vampirischen Mutter grundlegend verändert. Sie steht vor der schwierigen Entscheidung, wem sie vertrauen will. Kusche ist vor allem durch ihre Rolle in der Serie "Sløborn" bekannt, in der sie über drei Staffeln eine Hauptrolle spielte. Sabin Tambrea ist als Quito zu sehen, ein hochrangiger Vampir der Strigoi. Der in Rumänien geborene Schauspieler versteht es, einen komplexen Gegenspieler darzustellen, der durch seinen Charme an Bedrohlichkeit, aber auch Sympathie gewinnt. Tambrea war zuletzt vor allem in der gefeierten "Ku'damm"-Reihe zu sehen. Sina Martens (37) gewährt den Zuschauerinnen und Zuschauern in ihrer Rolle als Helen Einblicke in ein Kloster der Strigoi, wo der Vampirorden sie als sogenannte "Zibbe" gefangen hält und für seine Zwecke missbraucht. Neu im Ensemble sind außerdem Robert Dölle (54) und Martin Feifel (61) - ebenfalls als Vampire.

Mehr Action und noch mehr Blut In der zweiten Staffel büßt "Oderbruch" ein wenig von seinem Mystery-Ambiente ein. Dafür wandelt sich die Serie zu einer Art Roadtrip-Thriller mit mehr Action in den Szenen und einer rasanteren Erzählweise. Die Mystery-Serie erfindet sich quasi ein Stück weit neu und wird zur modernen Vampirgeschichte. Die Neuinterpretation des Vampirmythos wird weiter ausgebaut und auf Vorhandenes aus der Auftaktstaffel aufgebaut. Auch geografisch entwickelt sich die Geschichte weiter bis nach Spanien und bietet einen optischen Kontrast zum tristen titelgebenden Oderbruch, das weiterhin ein zentraler Handlungspunkt bleibt. Gruselig kann es vor allem für Zuschauerinnen und Zuschauer werden, die Probleme mit dem Anblick von Blut haben. Denn davon gibt es in der zweiten "Oderbruch"-Staffel jede Menge. Den typischen Vampirbiss am Hals gibt es zwar kaum zu fürchten, denn getrunken wird die rote Flüssigkeit aus Thermoflaschen, Gläsern oder direkt aus dem Transfusionsschlauch. Der schier unstillbar scheinende Blutdurst bleibt in "Oderbruch" ein ständiger Begleiter. Nach dem Start in der ARD Mediathek feiert die zweite Staffel "Oderbruch" am 22. Februar um 22:05 Uhr TV-Premiere mit den ersten beiden Folgen im Ersten. Am 27. Februar folgen ab 23:55 Uhr die restlichen Episoden.