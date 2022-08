Auf der Zugfahrt von Budapest nach Wien lernt die Französin Céline (Julie Delpy) den Amerikaner Jesse (Ethan Hawke) kennen. Sie ist auf dem Weg in die Heimat, Jesse muss in Wien aussteigen, um in die USA zurück zu fliegen. Beide verstehen sich auf Anhieb gut. Ohne Zögern folgt Céline Jesses Vorschlag, gemeinsam mit ihm seine letzten Stunden in Wien zu verbringen. Es bleibt ihnen nur die Zeit bis Sonnenaufgang! In einer einzigartigen Nacht gehen sie ihren Träumen und Wünschen nach und verlieben sich. Und wenn sich ihre Wege am nächsten Morgen trennen, wird nichts mehr so sein wie früher.



Wie könnte eine Liste über Filme, die in Wien spielen, ohne das Meisterwerk von Richard Linklater auskommen? Der Amerikaner drehte die unvergessliche Liebesgeschichte im Sommer 1994. Auch wenn die Romanze kein großer Erfolg an den Kinokassen war, folgten mit "Before Sunset" und "Before Midnight" zwei Fortsetzungen, die die Geschichte von Jesse und Céline fortführten.

