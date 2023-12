Potential zum Horror-Franchise

William Brent Bell, der Regisseur des zweiten Teils, wird auch im nächsten Werk die Inszenierung übernehmen und äußerte sich "The Hollywood Reporter" gegenüber zu dem Projekt: "Diese Filme steuern immer auf unglaubliche Twists zu und das wird auch beim dritten Teil der Fall sein. Nach dem Erfolg des zweiten Teils habe ich erkannt, welches Potential an Geschichten dieser Franchise noch bereithält. Zunächst hatte ich ja große Zweifel, ob das Publikum darauf so gut reagieren würde, denn es ist ein großes Risiko, wenn eine erwachsene Frau ein junges Mädchen spielen soll."

Diese Befürchtung erwies sich als völlig unbegründet, da "Orphan: First Kill" zum Box-Office-Erfolg wurde und weltweit an die 35 Millionen US-Dollar einspielte. Für Bell sei das der Punkt gewesen, an dem er sich gesagt habe: "Oh wow, wir könnten diese Filme eigentlich endlos fortsetzen." Auch Drehbuchautor David Coggeshall wolle unbedingt weiterschreiben, denn für ihn seien die "Orphan"-Filme "mit so viel kreativer Freiheit verbunden. Man kann praktisch in jede beliebige Richtung gehen und alles machen."