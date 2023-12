Dunkle Mächte in Rom

"The First Omen" führt uns nun an einen unerwarteten Schauplatz, denn statt in den USA befinden wir uns in Europa – und zwar im Zentrum des Katholizismus: Nell Tiger Free ("Game of Thrones") spielt eine junge Amerikanerin, die ihr Leben fortan in Rom ganz dem Dienst an der Kirche weihen möchte. Doch bald wird deutlich, dass sie von dunklen Mächten umgeben ist, die sie ihr eigenes Schicksal infrage stellen lassen. Bald stößt sie auf eine Gruppe von Verschwörer:innen, die eine Wiedergeburt des Bösen planen.

In weiteren Rollen sind Sonia Braga ("Sex and the City", "Aquarius"), Bill Nighy ("Tatsächlich … Liebe", "Living") und Ralph Ineson ("The Pope's Exorcist", "The Green Knight") zu sehen.