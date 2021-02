Oscars: Die besten Songs auf der Shortlist im Überblick

Am 9. Februar veröffentlichte die Oscar-Akademie die Shortlist für die Kategorie "Bester Song“: 15 Songs sind in der engeren Auswahl, wobei Mitte März nur fünf eine Nominierung für den Filmpreis bekommen werden. Die Kategorie "Bester Song“ hat sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert.

In den 80ern glich die Liste der Nominierten noch einer Radio-Bestenliste. Unter anderem erhielten Hits wie "What a Feeling“ von Irene Cara, "I Just Called to Say I Loved You” von Stevie Wonder und “You Take my Breath Away” von Berlin die begehrte Trophäe.

Schließlich änderte die Academy ihre Richtlinien und nominiert inzwischen nur noch Songs, die eigens für die Filme kreiert wurden. Dabei entstehen maßgeschneiderte Lieder, die es auch immer wieder in die Radio-Playlists schaffen. Die berühmtesten Beispiele dafür waren Lady Gaga mit "Shallow“(A Star is Born), Adele mit "Skyfall“ (James Bond 007-Skyfall) und Eminem mit "Lose Yourself" (8 Mile).